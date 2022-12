Walid Regragui, l’arrivé de dernière minute qui a propulsé le Maroc en quarts de finale

En un peu plus d’une dizaine d’années en tant qu’entraîneur, Walid Regragui s’est construit un solide palmarès. Adjoint de Rachid Taoussi en sélection marocaine entre 2012 et 2013, il obtient par la suite des titres nationaux au Maroc et au Qatar avec trois clubs différents. Avec le Wydad Casablanca, il soulève la Ligue des champions africaine en 2022.

Walid Regragui est un entraîneur pragmatique ayant toujours adapté son style de jeu à ses adversaires. Avec le Wydad, il a souvent misé sur un modèle de jeu conservateur et peu spectaculaire, avec un bloc bas et des contre-attaques pour faire la différence. Des principes qu’on retrouve dans cette équipe du Maroc 2022, pas bien belle à voir jouer mais parfaitement organisée pour faire déjouer les équipes offensives.