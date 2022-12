Walid Regragui fier de ses joueurs malgré la défaite : "Que les Marocains nous pardonnent !"

Le Maroc n’ira pas en finale de la Coupe du monde 2022. Ce mercredi soir, les Lions de l’Atlas sont tombés sur une équipe de France toujours aussi cynique (2-0). Malgré la défaite, le sélectionneur marocain Walid Regragui a tenu à féliciter ses joueurs, qui ont une fois de plus tout donné sur le terrain.

"Nous avons donné le maximum, c’est le plus important. Les garçons se sont battus jusqu’à la dernière minute. Nous voulions remporter le match, mais nous sommes tombés sur une équipe forte qui sait ce qu’elle fait et qui attend que tu commettes une erreur. Une erreur que nous avons commise au début du match… Nous pouvions marquer, mais le but n’est pas arrivé. Que les Marocains nous pardonnent ! On voulait aller en finale, mais une prochaine fois si dieu le veut", a confié Regragui au micro de la chaîne marocaine al-Riyadia à l’issue de la rencontre.

Samedi, les Marocains affronteront la Croatie, battue par l’Argentine dans l’autre demi-finale (3-0), pour tenter de décrocher la médaille de bronze : "Nous allons donner le maximum mais ce ne sera pas facile. On verra aussi les joueurs qui n’ont pas joué pour leur donner du temps de jeu. Même si on veut terminer troisième, nous allons faire attention car nous avons beaucoup de blessés. Là nous n’allons pas penser à ce match, nous allons nous reposer et je vais dire bravo aux garçons".

"Le plus important c’est d’avoir donné une bonne image, d’avoir montré au monde que le football marocain existait, qu’on avait des beaux supporters. Pour atteindre le très, très haut niveau, aller gagner une Coupe du monde, il faudra encore travailler mais on n’est pas très loin", a conclu le coach marocain au micro de beIN Sport.