Walid Regragui : "Dans 15-20 ans, une équipe africaine gagnera"

Walid Regragui a vécu une Coupe du monde historique avec le Maroc. Le coach des Lions de l'Atlas restera dans les livres d'histoire comme le premier sélectionneur a mené une équipe africaine en demi-finale d'un mondial. Ce résultat pourrait servir de déclic. L'ancien arrière droit est persuadé que le parcours de son équipe aura un impact sur le football africain.



"On a réussi à faire rêver quelques gamins qui peuvent rêver de devenir footballeurs pros. Ça, ça n'a pas de prix. L'impact que ça va avoir, c'est d'abord que la barre est élevée désormais, il va y avoir beaucoup de pression...", a souligné l'ancien joueur de Toulouse et Grenoble en conférence de presse après la petite finale perdue contre la Croatie.



"Mon travail, c'est de ramener les pieds sur terre et de dire que ce qu'on a fait, c'est extraordinaire", a-t-il enchaîné. "Avec ce genre de performances, un jour on pourra gagner la Coupe du monde. Mais Mourinho, il parle de l'ADN de la victoire. Et bien cet ADN existe aussi en équipe nationale. Pourquoi la Croatie arrive à nous battre, c'est qu'elle a cette expérience. Elle participe à chaque Mondial. Avec neuf participants (au prochain Mondial, NDLR), on va apprendre. Dans quinze, vingt ans, je suis persuadé qu'une équipe africaine gagnera la Coupe du monde parce qu'on aura appris. On a un palier à passer. Il faut bâtir sur ça. Avec du travail, avec de l'envie. Cet ADN on ne le construit pas que pour le Maroc, mais pour le continent."