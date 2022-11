Walid Regragui, coach du Maroc, préface la rencontre face aux Diables : "Si la Belgique ne nous respecte pas, ce sera difficile pour eux"

Ce dimanche à 14h, la Belgique visera sa qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Mais les Diables rouges n’auront pas la tâche facile face à un Maroc qui cherche les trois points après son match nul initial face à la Croatie.

Le coach des Lions de l’Atlas, Walid Regragui, opte pour la tranquillité avant d’affronter les favoris du groupe F. "On n’est pas obligés de gagner. Le plus important est de prendre des points, de ne pas être éliminés dimanche. Le favori c’est la Belgique. Ils ont de grands joueurs : Hazard, De Bruyne, Witsel et un coach exceptionnel. Ils sont demi-finalistes du dernier Mondial, ambitieux et jouent ensemble depuis 4-5 ans. On les a critiqués contre la Canada mais je suis persuadé qu’ils vont élever leur niveau, ils sont favoris et il faut l’accepter mais on veut créer la surprise. Face à la Croatie on a respecté notre plan. Si on n’a pas réussi la surprise face aux Croates, c’est parce qu’ils nous ont respectés. Si la Belgique ne nous respecte pas, le match sera difficile pour eux."

Un match également particulier pour Selim Amallah, Ilias Chair, Anass Zaroury ou Bilal El Khannouss, nés en Belgique mais qui portent le maillot marocain. "C’est leur pays de naissance et ils ont grandi là-bas. Certains auraient même pu postuler pour jouer chez les Diables. Ils sont euphoriques et donnent une énergie positive. Mais c’est la Coupe du monde, il faut qu’ils restent concentrés même si je sais que c’est un match particulier. Mon travail est de relativiser tout cela pour qu’ils ne rentrent pas avec trop d’émotions afin qu’ils ne commettent pas d’erreurs. C’est pour cela que je n’ai pas amené El Khannouss en conférence de presse", conclut Regragui.

Belgique-Maroc est à suivre ce dimanche à 14h sur les médias de la RTBF.