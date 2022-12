Walid Regragui avant d’affronter la France : "Nous avons faim, nous voulons que l’Afrique soit au sommet du monde"

Le Maroc va se battre contre la France pour réaliser son rêve "fou" d’atteindre la finale de la Coupe du monde. Le sélectionneur marocain Walid Regragui l’a déclaré en conférence de presse mardi, à la veille d’une demi-finale historique.

Après avoir battu notamment la Belgique, l’Espagne et le Portugal, le Maroc est devenu la première nation africaine à atteindre le dernier carré d’un Mondial. Mercredi, les Lions de l’Atlas défieront la France. Regragui a insisté qu’il ne se satisfaisait pas d’une place en demi-finale.

"Plus on avance, plus les matchs sont difficiles", a résumé Regragui. "Nous jouons contre les champions du monde, avec des joueurs de classe mondiale et un très bon entraîneur, peut-être le meilleur au monde", a expliqué Regragui. "Mais nous allons faire preuve d’une grande détermination et tenter de créer la surprise. Pourquoi ne pas atteindre la finale de la Coupe du monde ?"

"Nous ne sommes pas satisfaits avec la demi-finale et le fait d’être la première nation africaine à l’atteindre", a confié Regragui. "Nous voulons aller plus loin. Nous avons faim. Je ne sais pas si ce sera suffisant, mais nous voulons que l’Afrique soit au sommet du monde. Je sais que nous ne sommes pas favoris, mais nous sommes confiants."

Pour créer l’exploit et écrire un peu plus l’histoire, les Lions de l’Atlas pourront compter sur le soutien d’environ 20.000 supporters marocains attendus au stade Al Bayt. "C’est un grand honneur de jouer pour ces fans et les rendre fiers", a commenté l’ailier de Queens Park Rangers Ilias Chair. "Ce sont les meilleurs supporters au monde. Nous sommes là pour tout donner et nous espérons qu’à la fin, nous serons les meilleurs."