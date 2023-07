Walibi veut construire une nouvelle attraction, les riverains redoutent le bruit et préparent la riposte

Walibi prévoit tout de même de construire un mur antibruit pour atténuer les nuisances de sa nouvelle attraction, mais le dispositif paraît d’ores et déjà insuffisant aux yeux des riverains. A huit mètres de haut, le mur n’atteindra pas le sommet de l’attraction et n’étouffera pas les cris du public. Et ce n’est pas tout.

"Pour qu’un mur antibruit soit efficace, il faut qu’il soit le plus proche possible de la source de bruit, poursuit Benoît Thoreau. On le voit par exemple sur les routes, les murs antibruit sont vraiment en bordure de la voirie. Or ici, il sera à une certaine distance de l’attraction. Donc, l’effet d’atténuation du bruit ne sera pas très important, nous le craignons. Et dernier point, le terrain des riverains est en pente et le mur sera en contrebas. Donc à cause de la pente naturelle du terrain, le mur fera moins que huit mètres pour les riverains."