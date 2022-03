Walibi ouvrira à 100% le 2 avril, malgré une décision récente du Conseil d’Etat

Walibi donnera le coup d’envoi de sa nouvelle saison le 2 avril, avec l'ensemble de ses attractions et espaces Horeca, y compris ceux qui ont été construits récemment. En février, le Conseil d’Etat a pourtant annulé les permis que Walibi avait obtenus en 2018 pour poursuivre et étendre ses activités. Certaines infrastructures se retrouvent donc aujourd’hui en infraction, mais cela n’empêchera pas leur exploitation.

"On va effectivement rouvrir l’ensemble des infrastructures du parc, confirme Jean-Christophe Parent, directeur général de Walibi et Aqualibi. Nous avons pris cette décision en âme et conscience, en sachant qu’effectivement, sur le volet urbanistique, il y a des documents à fournir aux autorités compétentes pour corriger les infractions."

Walibi va donc s’adresser à la ville de Wavre pour régulariser ces attractions et restaurants qui ne sont plus couverts par aucun permis. Le Kondaa, la plus grande montagne russe du parc inaugurée l’an dernier, en fait partie.