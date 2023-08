Walibi: le retour de la grande foule après trois semaines de mauvais temps

C'était à nouveau la grande foule, ce vendredi, à Walibi, sous le soleil! Le célèbre parc d'attraction de Wavre n'avait pas attiré grand monde, ces trois dernières semaines, à cause du mauvais temps. Seul Aqualibi, la bulle aquatique couverte, avait attiré les visiteurs. C'est donc avec un certain soulagement que les responsables du site et le public ont retrouvé les quelque 40 attractions sous un ciel plus clément.

"C'est vrai que la météo maussade des derniers jours n'a pas été en faveur de nos activités en plein air", commente Justien Dewil, porte-parole. Mais Aqualibi, le parc aquatique couvert du site, a permis de limiter la casse. "Aqualibi n'a pas été impacté par le mauvais temps. Je suis donc confiante pour le mois de juillet dans sa globalité". Le parc table sur un bon mois d'août, d'autant qu'il organise des soirées nocturnes festives, ce week-end (11, 12 et 14 août). Un parc qui vient aussi d'inaugurer le Silverton, une nouvelle attraction familiale et interactive, sorte de de manège composé de locomotives suspendues.

Par ailleurs, le parc poursuit sa modernisation. Il est en train d'agrandir Aqualibi, pour y intégrer d'énormes toboggans uniques dans le Benelux.