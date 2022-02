Walibi : le Conseil d’Etat annule le permis intégré qui posait problème à certains riverains opposés aux nuisances sonores du parc d’attractions

L’information nous est parvenue par l’association de riverains "Les Versants de la Dyle". Les riverains du célèbre parc d’attractions viennent d’obtenir gain de cause devant le Conseil d’Etat à propos d’un permis intégré accordé à Walibi en 2018. Pour rappel, ce permis devait permettre à Walibi de réaliser un grand lifting annoncé sur plusieurs années et intégrant de nouvelles attractions. Parmi les plaintes des riverains : l'autorisation pour le parc d'augmenter le niveau sonore de certaines attractions, de 55 à 60 décibels en journée, et jusque 23h pendant dix "journées exceptionnelles". "Il y a les cris des gens, mais aussi le problème de la musique qui, pendant ces journées exceptionnelles, est extrêmement forte. Nous l'avons surtout constaté pendant la période d'Halloween, en fin de saison, où c'est une grosse semaine pratiquement ininterrompue", témoigne Philippe Platteau, le président des Versants de la Dyle.

Les riverains avaient d’abord obtenu l’annulation du permis. Mais un problème de procédures avait tout fait capoter. Les riverains excédés par le bruit de Walibi n’avaient dès lors plus qu’une possibilité : déposer un recours devant le Conseil d’Etat. Le texte portait sur les excès de bruit, le manque de contrôles des niveaux sonores, l’extension du parc vers le village (avec une montagne russe prévue à proximité des habitations), des jours de fermeture en compensation des dix journées exceptionnelles et des mesures relatives à la mobilité.

En ce début de soirée, nous n’avons pas encore pu obtenir la réaction de Walibi.