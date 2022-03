Walibi en difficulté: si le parc ouvre toutes ses attractions samedi prochain; il sera en infraction !

Après le confinement et les inondations, le parc d'attractions Walibi est en proie à de nouvelles difficultés à la veille de sa réouverture samedi prochain. En effet, les riverains, de plus en plus incommodés par les nuisances sonores, ont obtenu l'annulation du permis intégré auprès du Conseil d'Etat.

Conséquence : si le parc ouvre toutes ses attractions samedi prochain; il sera en infraction !

Plus du tout baba de Walibi ! Pour plus de 150 riverains du parc, rien ne va plus. Les bruits générés par les dernières journées spéciales Halloween ont eu raison de leurs limites.

Parce qu'ils estimaient qu'en 2018 Walibi avaient obtenu des largesses wallonnes sur le bruit autorisé, 3x plus qu'auparavant, et que le parc ne respectait pas les compensations en jours de fermetures, les riverains ont obtenu l'annulation du permis intégré. Soit le permis d'implantation commerciale, le permis d'urbanisme et le permis d'environnement. Ce qui signifie que tout ce que le parc a érigé après 2015 comme attraction ou bâtiment est frappé d'illégalité. C'est le cas du célèbre Kondaa, du Tiki waka ou du Popcorn revenge..



Walibi n'a pas tenu à s'exprimer à notre micro. Ses responsables ont dans un premier temps appelé la Ville de Wavre à la rescousse. Cette semaine, la Ville a annoncé suivre la voie légale de la constatation d'infraction.