Walhain : une bonne partie des résidents du camping d’Alvaux toujours pas relogés

C’était il y a un an, dans la commune de Walhain ! Le Commissariat général au Tourisme décidait de retirer le permis de caravanage à l’exploitant du Camping d’Alvaux, à Nil-Saint-Vincent.

En cause : des manquements en matière de sécurité et d’hygiène ; Mais surtout, un site occupé par quelque 45 caravanes résidentielles permanentes, contre à peine 10 emplacements dédiés aux campeurs occasionnels.

La commune avait alors décidé d’aider les occupants permanents à se reloger ailleurs. "Aujourd’hui, entre 10 et 15 résidents ont pu être relogés ailleurs", explique le bourgmestre de Walhain, Xavier Dubois. "Ils ont trouvé un logement social ou un autre type de logement leur correspondant. Nous ne voulions ni fixer de délai de départ, ni les expulser, car ces personnes ont de réelles difficultés à retrouver un logement digne, adéquat et à prix raisonnable". Il reste environ 30 personnes en quête de solution : logement social, habitat léger, colocation, logement de transit,… Quant aux quelques campeurs occasionnels, ils ont tous quitté le site à la fin de l’année dernière.

Les "locataires" que nous avons rencontrés regrettent la situation actuelle. "Dans notre cas, même au CPAS, notre dossier ne sera pas accepté, car nous ne pourrions pas rentrer tous les documents, comme des fiches de paie. C’est difficile à vivre ! Ici, dans le camping, plus rien n’est fait. On ne voit plus jamais le propriétaire".

Le propriétaire, un architecte, n’a pas voulu commenter la situation ! Quant à la commune, elle poursuit l’accompagnement des résidents. Ce qui peut prendre encore des mois, voire des années. Une fois le site inhabité, il devrait rester dédié à des activités de tourisme et de loisirs, comme le prévoit le plan de secteur.