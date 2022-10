Walhain : l’école communale porte désormais le nom de la résistante Andrée Geulen-Herscovici

L’école communale de Walhain prend le nom d’une grande résistante bruxelloise qui a sauvé la vie de 300 enfants juifs durant la Seconde Guerre mondiale : Andrée Geulen-Herscovici, disparue en mai à l’âge de 100 ans.

Ce projet est né dans cadre du cours de philosophie et de citoyenneté des classes de cinquième et sixième primaires.

"Depuis 2 ans, en 5e et 6e primaires, nous travaillons autour de la Shoah et puis le Covid est arrivé et notre projet a été un peu repoussé, explique Caroline Maddison, la professeure à l’origine du projet. Nous avions, comme finalité du projet de continuer le chemin de la mémoire que nous avions commencé en 2018 et d’inviter Andrée Geulen. Dans notre dossier sur la Résistance, nous parlions longuement d’Andrée Geulen et elle est malheureusement décédée au mois de mai. Nous n’avons pas eu l’occasion de l’inviter. Et c’est en discutant avec l’échevine de l’enseignement et Paul, le passeur de mémoire, nous nous sommes dit que ce serait sympa qu’elle donne son nom à notre école. Andrée Geulen était aussi institutrice, elle l’est devenue en 1941, l’année de ses 20 ans."