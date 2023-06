Walcourt : Élise Verhaeghe remporte le Prix de l'Artisan 2023

Si les pâtes sont l'un des aliments les plus courants dans nos placards (et sans doute l'un des plus appréciés), elles sont pourtant rarement issues de l'agriculture belge. Face à la concurrence italienne et française qui inonde notre marché, plusieurs artisans wallons ont fait le choix d'une production entièrement locale, de la culture des céréales à l'empaquetage des pâtes. C'est le défi que s'est lancé Élise Verhaeghe dans la région de Walcourt (Yves-Gomezée): elle cultive une dizaine d'hectares de blé dur qu'elle transforme en farine, farine qui servira ensuite de matière première pour sa propre gamme de pâtes artisanales.

Élise Verhaeghe vient d'être récompensée du Prix de l'Artisan 2023, nous l'avons rencontrée à la ferme familiale et dans l'atelier de sa marque Verogi.