Wakanim : le service de streaming français subit un hack massif

Comme on l’apprend chez nos confrères espagnols de AreaJugones, le site de streaming légal français Wakanim d’animés vient de subir un "breach", une fuite de données, suite à un piratage massif. La base de données du site a été piratée et plus de 6,7 millions de comptes d’utilisateurs seraient compromis.

L’information provient du compte Twitter oecuf0 :