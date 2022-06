Wajdi Riahi, la perle jazz de Tunis

Rencontre avec le pianiste Wajdi Riahi à l’occasion de la sortie de son premier album "Mhamdeya"

Né le 20 septembre 1995, le pianiste de jazz Wajdi Riahi obtient son diplôme de musique en 2011. En 2015, il joue au sein du Projet Hard Bop et donne son premier concert de jazz avec les membres du jazz club de sa ville natale à Tunis. Deux ans plus tard, Wajdi crée son projet North Africa avec lequel il gagne trois prix. Il a également participé à la master class du pianiste américain Barry Harris en Italie. Actuellement il poursuit ses études au Conservatoire Royal de Bruxelles avec le pianiste Eric Legnini.

En 2020, il forme son trio à Bruxelles. Wajdi et le bassiste Basile Rahola se sont rencontrés pour la première fois en Tunisie. Ils ont enregistré deux albums avec le Baz Trio : "Live at Jamboree" et "L’homme Bleu", sur le label Fresh Sound New Talent Records.