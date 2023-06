Alors que la Russie est en guerre contre l'Ukraine depuis maintenant plus d'un an, l'actualité de ce week-end a été chahutée en Russie. Et pour cause, la rébellion avortée du groupe Wagner et de son chef, Evguéni Prigojine. Pour vous aider à mieux comprendre cet évènement, Tipik vous propose de découvrir le documentaire "Wagner, l'armée de l'ombre de Poutine", une investigation géopolitique sur les traces de la société militaire privée russe, Wagner.

Le groupe Wagner est une organisation clandestine qui appartient à Evgueni Prigojine, homme d’affaires milliardaire, proche de Vladimir Poutine et aujourd’hui sous le coup de nombreuses sanctions internationales. L'existence de ce groupe n’est pas officielle, pourtant elle est le fer de lance d’une nouvelle guerre froide voulue par l’homme fort du Kremlin : extension des zones d’influence russes, notamment en Afrique et au Moyen Orient, campagnes de déstabilisation des puissances occidentales, campagnes de désinformation, crimes de guerre et assassinats ciblés.