En 2014, des militants nationalistes russes partent se battre en Ukraine. Selon une propagande du Kremlin, les russophones seraient victimes d'un génocide dans le Donbass. Le groupe qu'on nomme Wagner est efficace et le ministère de la Défense le remarque rapidement. Ces soldats fantômes ne font pas partie de l'armée russe, et permettent à la Russie de ne pas être officiellement impliquée dans certains conflits. La milice secrète est officieusement financée et dirigée par l'oligarque russe Evgueni Prigojine.