Wagner après Prigojine ? C’est « une marque prête à être franchisée »

L’avenir ? "Wagner va avoir des successeurs"

"Wagner va avoir des successeurs" ajoute Dimitri Zufferey. D’après ses observations et celle du groupe All Eyes on Wagner, "dans l’histoire récente de la Russie, d’autres sociétés paramilitaires privées ont exercé des missions et des mandats pour le pouvoir russe. Dès qu’elles apparaissent comme trop gênantes, elles sont en quelque sorte éliminées. Et très rapidement des anciens gradés de ces sociétés militaires privées recréent une nouvelle société. C’est très probablement ce qui est en train de se produire pour Wagner. On cite pour l’instant les noms de Convoy ou de Redut comme étant les sociétés militaires privées qui vont assurer ce type de missions, notamment en Afrique".

Au moment de la création de Convoy, par exemple, c’est un ancien bras droit de Evguéni Prigojine, actif en Afrique, Konstantin Pikalov, qui a été nommé pour en prendre les commandes. Son nom avait été mis en avant par les médias russes. "On sait qu’il y a d’autres milices privées qui ont été légalisées, dont celle du ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou (ndlr : connue sous le nom de PMC Patriot)" explique Aude Merlin. "Donc très probablement, le Kremlin et le ministère russe de la Défense auront encore besoin de forces supplétives ou de mercenaires mais avec un contrôle politique plus assuré".

Récemment, deux commandants de Wagner ont aussi intégré une de ces autres milices : Redut. Selon le think tank américain Institute for the Study of War (ISW), il s’agirait notamment de Andreï Trochev, un ancien "cadre" de Wagner et proche de Evguéni Prigojine.