"Wadjda", le premier film réalisé en Arabie saoudite et une ode à la liberté

"Wadjda" est présenté comme le premier film réalisé en Arabie saoudite. Il sera diffusé le jeudi 11 août à 20h40 sur La Trois, et à revoir pendant 30 jours sur Auvio.

C'est le premier film, et ce pour une raison bien simple: il n'y a pas de salle de cinéma en Arabie saoudite, car la projection collective et en public d'une oeuvre cinématographique est considérée comme un acte impur. Mais il y a une production de téléfilm, par contre, et donc des acteurs professionnels. "Wadjda" est aussi le premier film de fiction d'une réalisatrice, Haifaa El Mansour, qui a grandi dans un petit village du pays pour ensuite étudier le cinéma au Caire et à Sydney.

"Wadjda", c'est une histoire toute simple d'une fillette de 12 ans qui rêve de s'acheter une belle bicyclette pour faire la course avec son copain Abdallah. Mais dans le royaume, les vélos sont réservés aux garçons, et la maman de Wadjda refuse cet achat à sa fille. Pas découragée pour autant, Wadjda décide de trouver l'argent par elle-même et de s'inscrire au concours de récitation coranique de son école...