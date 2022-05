W Series : troisième course et 3e succès pour l’inarrêtable Jamie Chadwick qui s’impose à Barcelone

Jamie Chadwick est tout simplement inarrêtable ! La Britannique, qui a fêté hier ses 24 ans par une pole position, a remporté ce samedi le Grand Prix de Barcelone, troisième épreuve du championnat féminin FIA de monoplaces (W Series). Elle s’est imposée en patronne devant ses compatriotes Abbi Pulling (Racing X) et Alice Powell (Bristol Motors).

La pilote de l’écurie Jenner Racing a tout simplement remporté les trois premières courses de la saison et survole donc le classement général avec 75 points. Depuis ses débuts en W Series, Chadwick totalise 13 podiums dont 7 victoires en 15 départs. Des statistiques hallucinantes. Déjà victorieuse des précédentes éditions (2019 et 2021), la Britannique a d’ores et déjà fait un grand pas vers un nouveau titre tant sa domination est impériale.

Après Barcelone, la compétition mènera les 18 pilotes à Silverstone (1-2 juillet), au Castellet (22-23 juillet), Budapest (29-30 juillet), Suzuka (7-8 octobre), Austin (21-22 octobre) et Mexico City (28-30 octobre).