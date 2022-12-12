​​​​​​​“Взір” : Різдвяний поп ап в Антверпені | Vzir, Pop up de Noel

Vzir — це фестиваль Українських дизайнерів, заснований Оксаною та Катериною. Це вже другий його випуск, який ми відвідали на минулих вихідних в Антверпені на спеціальному "різдвяному" випуску.

Ви зможете знайти там ювелірні вироби, шкіряні вироби, предмети інтер’єру чи навіть посуд – все це від українських дизайнерів, деякі які є всесвітньо відомими. Після того як ми переміряли сумки та прекраси, та передевилися всю декорацію, ми також змогли поїсти смачного борщу та вареників.

Оксана вже деякий час підтримує українських дизайнерів, оскільки у неї є магазин в Антверпені під назвою "Objekty", де вона пропонує широкий вибір прикрас. Завітайте до неї ,щоб придбати Український декор та підтримати дизайнерів або щоб просто поспілкуватися з Оксаною, яка передасть свою пристрасть до України та познайомить вас з українськими дизайнерами, яких вона так любить.

Якщо ви пропустили перші два фестивалі "Взіру", не переживайте, у лютому буде ще один.