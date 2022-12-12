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Ukraine - Україна

​​​​​​​“Взір” : Різдвяний поп ап в Антверпені | Vzir, Pop up de Noel

© Tania Shamshur

il y a 55 minutesTemps de lecture1 min
Par Tania Shamshur

Vzir — це фестиваль Українських дизайнерів, заснований Оксаною та Катериною.   Це вже другий його випуск, який ми відвідали  на минулих вихідних в Антверпені на спеціальному "різдвяному" випуску.

 

Ви зможете знайти там  ювелірні вироби, шкіряні вироби, предмети інтер’єру чи навіть посуд – все це від українських дизайнерів, деякі  які є всесвітньо відомими. Після того як ми переміряли сумки та прекраси, та передевилися всю декорацію, ми також змогли поїсти смачного борщу та вареників. 

 

Оксана вже деякий час підтримує українських дизайнерів, оскільки у неї є магазин в Антверпені під назвою "Objekty", де вона пропонує широкий вибір прикрас. Завітайте до неї ,щоб придбати Український декор та підтримати дизайнерів або щоб просто  поспілкуватися  з Оксаною, яка передасть свою пристрасть до України та познайомить вас з українськими дизайнерами, яких вона так любить.

Якщо ви пропустили перші два фестивалі "Взіру", не переживайте, у лютому буде ще один.

 

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Notre reportage à Anvers

Vzir est un concept élaboré par Oksana et Kateryna, pour mettre en avant les designers ukrainiens. Il y a quelques jours, nous avons pu visiter la deuxième édition de ce "pop-up" spécial Noël. C'était organisé à Anvers. 

Sur place, nous avons trouvé des bijoux , de la maroquinerie , de la décoration d’intérieur ou encore de la vaisselle: le tout, signé par des designers Ukrainiens, dont certains mondialement connus! 

Après une petite promenade le long des stands de céramique, de tapis, après avoir essayé un sac ou une bague: place au plaisir des papilles, en goûtant de délicieux plats ukrainiens! Qui peut résister à un bon Bortsch ( soupe nationale ukrainienne), ou à des varenikis ( ravioles farcies ukrainiennes ) !?

Le soutien qu'Oksana apporte aux designers Ukrainiens ne date pas d'hier! En effet, elle possède une boutique à Anvers, intitulée “Objekty”. Là bas, elle propose un large choix de décoration. Son plus grand plaisir? transmettre sa passion pour l'Ukraine et faire découvrir des créateurs qu'elle affectionne! 

Si vous avez manqué les deux premières éditions de “Vzir”, ne vous inquiétez pas: une séance de rattrapage est prévue en février! 

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