Vuelta - Van Wilder fier d'avoir "créé l’histoire du cyclisme belge", "une délivrance" pour Cavagna après le sacre d'Evenepoel

Remco Evenepoel a remporté la Vuelta 2022 ce dimanche après avoir parfaitement maîtrisé ses efforts pendant les trois semaines de course. Une victoire pour le Belge mais aussi pour l’équipe Quick-Step Alpha Vinyl qui a prouvé qu’elle était capable de gérer une course de trois semaines. Ilan Van Wilder était ravi d’avoir pu jouer un rôle dans le sacre d’Evenepoel comme il l’a expliqué au micro de Kevin Paepen : "On est très content. Hier, l’émotion était encore plus grande parce qu’ici on savait qu’il allait gagner. Mais c’est vraiment incroyable et je suis content d’avoir une partie dans cette équipe. On a vraiment créé l’histoire du cyclisme belge et de Quick-Step Alpha Vinyl".

Malgré la pression, le Wolfpack est resté soudé jusqu’au bout pour entourer l’ancien joueur d’Anderlecht : "L’ambiance a été très bonne pendant trois semaines. Tout le monde s’était vraiment attaché à tout le monde. On a bien travaillé et on a fait tout ce qu’on voulait et même plus. Je ne vais jamais oublier ça".

Le grand moment de cette Vuelta pour Ilan Van Wilder, c’est l’arrivée de la 20e étape, lorsque l’équipe était presque assurée de la victoire de son leader : "Hier quand Remco a passé la ligne et qu’on savait qu’il allait gagner la Vuelta c’était un moment avec beaucoup d’émotion pour moi et pour beaucoup d’autres. Après dans le bus avec les directeurs sportifs et le staff, c’était vraiment un très beau moment".

Le programme de ce dimanche soir risque de ne pas être très chargé pour Van Wilder, même s’il sera présent pour fêter la victoire d’Evenepoel : "On va manger un bout et faire une petite fête mais pas trop parce que demain je dois me lever très tôt pour mon vol et Remco aussi qui doit partir pour l’Australie. Rien de fou mais on va quand même faire une petite fête".