Vuelta : Utrecht devient la 1ère ville à accueillir les trois Grands Tours et c’est tout sauf du hasard

Ville de sport et de grands sportifs (l’ancien ballon d’Or Marco Van Basten, la sprinteuse Daphné Schippers ou les cyclistes Annemiek Van Vleuten et Ellen Van Dijk), Utrecht a également séduit les organisateurs avec des arguments économiques.

Et on peut dire que la ville a les moyens de ses ambitions. La région d’Utrecht est reconnue parmi les régions les plus compétitives d’Europe au point de vue économique. Pas étonnant donc qu’elle soit parvenue à convaincre les organisateurs des trois Grands Tours.

Les coureurs présents ce jeudi lors de la présentation ont également été convaincus. Notamment par l’accueil d’un public enthousiaste. "J’ai vécu un beau moment. Voir un public comme celui d’Utrecht ici, cela montre qu’il y a beaucoup d’amour pour notre sport. C’est très beau", commente Vincenzo Nibali, vainqueur de la Vuelta en 2010.

Primoz Roglic a lui aussi profité de l’ambiance sur la Vredenburgplein. "Ce n’est pas comme si j’étais dans mon pays mais on est dans le pays de mon équipe et c’était un peu comme si j’étais chez moi. C’était fou ! On va essayer de profiter de cette énergie et de ce soutien de la foule pour obtenir un bon résultat", s’est réjoui le leader de l’équipe Jumbo-Visma avant de rejoindre ses équipiers dans une barque pour saluer le public depuis le canal.

Une trouvaille des organisateurs pour cette présentation des coureurs qui a beaucoup plu aux cyclistes, impatients de partager ce moment sur les réseaux sociaux.