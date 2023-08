C'est le jour J : l'édition 2023 du Tour d'Espagne débute ce samedi avec, au programme, un contre-la-montre par équipes de 14,8 kilomètres disputé dans les rues de Barcelone.

La RTBF vous propose de vivre ce premier grand moment de la Vuelta en direct vidéo et sur La Trois dès 18h50 ! La première équipe s'élancera à 19h05, la dernière sur le coup de 20h29.

En 2022, c'est également par cet exercice très particulier qu'avait débuté le Tour d'Espagne, qui s'élançait d'Utrecht, aux Pays-Bas. Sur une distance un peu plus longue (23.3 km), la formation Jumbo-Visma de Primoz Roglic s'était imposée à domicile en 24:40 avec 13 secondes d'avance sur Ineos Grenadiers, et 14 secondes d'avance sur Remco Evenepoel et le Wolfpack.

Cette année, la dream team néerlandaise (Primoz Roglic, Jonas Vingegaard, Sepp Kuss...) tentera de faire aussi bien, voire de frapper plus fort encore. Les coureurs de la Jumbo-Visma seront quoi qu'il arrive les grands favoris de cette première étape !