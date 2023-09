Vuelta : Steff Cras, troisième coureur belge du top 15 et grimpeur malchanceux

"Depuis le départ de cette Vuelta, il est présent là où on l’attendait", juge Lylian Lebreton. "Après la frustration du Tour de France, il s’est remotivé pour venir sur cette Vuelta. Malheureusement, il est un peu malade et donc l’idée est de le mettre en mode 'survie', pour qu’il soit bien en dernière semaine et essayer de gagner une étape avec lui. S’il perd un peu de temps dans les prochains jours, ce n’est pas trop grave. On était parti pour un classement général avec lui mais quand on voit le calibre des gars qui sont là, s’il fait 15e ou 17e, ça ne change pas grand-chose. On apprend à le connaître car c’est sa première saison chez TotalEnergies. Il est hyperprofessionnel, modeste, et d’une grande gentillesse. Il a besoin d’un vrai cadre pour s’exprimer, il faut que les choses soient précises et bien définies. C’est un travailleur qui doit, à un moment donné, récupérer les fruits de son travail car il le mérite", conclut son directeur sportif.