Vuelta : Satisfaction et bain glacé pour Evenepoel au terme de la 4e étape

Après son bain, Evenepoel s'est adressé à la presse. "Je pouvais mener mon propre sprint aujourd'hui, je n'avais pas à me soucier d'Alaphilippe. Il faisait lui aussi sa propre course et nous voulions essayer de gagner l'étape avec lui. Seulement il n'avait pas les jambes à la fin. Il a également fait très chaud à la fin (32°C à l'arrivée, ndlr), après une étape où cela a roulé très vite. Ce n'était vraiment pas une journée facile. Nous allons le ressentir, surtout en vue de mercredi et jeudi."

"Je suis satisfait. Je ne perds pas de temps, sauf quelques secondes de bonification (13 sur Roglic, ndlr). Mon sentiment sur la montée finale était bon. Bien sûr, un petit kilomètre en montée est intensif et très spécifique. C'est quelque chose pour laquelle je ne me suis pas entraîné depuis longtemps. Mais à la fin, je devais juste être là et ne pas perdre de temps."

Evenepoel figuarait parmi les premiers dans la descente de l'avant-dernière montée à 14,5 km de l'arrivée. "J'étais là de toute façon et c'était juste pour ne pas prendre de risques. Nous savions à quel point la descente était rapide et technique, il était donc préférable de rester devant. Lorsque vous descendez à une vitesse d'environ 100 à l'heure, vous savez qu'à l'arrière qu'il s'agit de sprints et d'accélérations après les virages. Si vous êtes en tête dans une descente, vous perdez moins d'énergie que si vous êtes en 20e ou 30e position. De cette manière, j'étais en sécurité. Aujourd'hui, la mission a été accomplie."