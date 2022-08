Vuelta – Sam Bennett : "Gagner deux jours de suite, c’est vraiment un boost pour la confiance"

Sam Bennett a réalisé le doublé en remportant la troisième étape de la Vuelta après avoir levé les bras la veille lors de la deuxième. Une victoire que l’Irlandais a voulu dédier à ses équipiers lors de son interview d’après-course : "C’était vraiment dur parce que je pense qu’on était nombreux à se battre pour une roue. Je pense que c’est juste le mouvement naturel qui m’a un peu écarté et mis en retrait. Il y a eu quelques moments difficiles pour tenir la roue de mon équipier. C’était une nouvelle fois une belle bagarre mais mes équipiers ont été incroyables. Ils se sont occupés de moi toute la journée. Ce n’était pas une journée facile. Le parcours n’était pas très dur mais il y a eu beaucoup d’accélérations. C’était une journée très nerveuse. Mais le travail qu’ils ont fait dans la finale… Jonas (Koch) qui a travaillé toute la journée est revenu et a refait un énorme travail. Ryan (Mullen) nous a gardés devant, il a pris tellement de vent. Et puis Danny (Van Poppel), c’était une masterclass".

Après une période sans gagner, l’Irlandais prouve qu’il est de retour en forme et prêt à à nouveau lever les bras. Il montre également qu’il va falloir compter sur lui pour la course au maillot vert "Gagner deux jours de suite, c’est vraiment chouette. C’est vraiment un boost pour la confiance".