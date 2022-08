Vuelta – Remco Evenepoel : "S’il y a une occasion et les jambes, il ne faut pas hésiter"

Au départ, nous avons également tendu notre micro à Davide Bramati. "Maintenant qu’on a le maillot, on veut regarder au jour le jour ce qu’il se passe. Les étapes de samedi et dimanche seront compliquées. On fera le point dimanche soir et pendant la journée de repos. Et n’oublions pas qu’après, il y aura déjà le chrono. C’est vrai qu’il a fait des écarts déjà importants dans le Pico Jano. C’était son idée la veille, essayer quelque chose dans cette première arrivée au sommet. Dans l’étape il a dit qu’il se sentait bien et notre équipe a pris la tête du peloton. Il a prouvé qu’il était vraiment dans une bonne journée et il a bien fait ça. Julian Alaphilippe a aussi fait un grand travail. Il va s’améliorer de jour en jour et c’est important pour l’équipe. C’est un grand champion et il met un bon esprit d’équipe dans le groupe, c’est important", confie le directeur sportif de la formation Quick Step-Alpha Vinyl.