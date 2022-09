Vuelta : Remco Evenepoel, la victoire d’un caractère notamment forgé par sa longue revalidation de 9 mois

Quand il reçoit enfin le feu vert médical trois semaines plus tard, la fracture du bassin est suffisamment consolidée. Sa préparation pour le Giro 2021 peut commencer. Il part en stage en altitude (tiens, tiens, notamment dans la Sierre Nevada espagnole) et choisit de venir sur le Giro avec zéro jour de course au compteur.

Un mois avant le Tour d’Italie, son équipe annonce avec joie et fierté la prolongation de contrat de Remco jusqu’en 2026. Une signature qui envoie un signal fort et consolide encore un peu plus l’excellente relation entre le coureur et sa formation. 266 jours après sa chute, Remco Evenepoel prend, sur le Giro, enfin le départ d’une course. Un premier grand tour qui sera finalement stoppé en début de troisième semaine mais qui aura permis de tirer des leçons. Et si Remco Evenepoel a aujourd’hui remporté la Vuelta, il le doit en partie à cette revalidation et ce premier Tour d’Italie.