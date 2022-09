Vuelta : Quand la maturité de Remco Evenepoel fait de lui un leader de grand tour

Dès notre arrivée sur place, durant la première semaine espagnole de la course, nous avons été frappés par sa disponibilité. Là où, habituellement sur un grand tour, c’est la 'lutte' pour espérer obtenir les interviews des prétendants, Remco s’est lui montré extrêmement ouvert et accessible. Même quand son attaché de presse n’était pas à ses côtés, il venait de lui-même vers les caméras. Il a pris le temps répondre en néerlandais à nos confrères du nord du pays, en anglais pour les médias internationaux et en français pour la RTBF. Et quand un membre de l’organisation coupait court à l’interview en refusant une question de plus, on a plusieurs fois vu Evenepoel dire : non, non, c’est bon, je vais répondre à cette question. De la qualité sur la forme, mais aussi dans le fond avec des réponses volubiles et étayées. Un Tour d’Espagne n’a certes pas le gigantisme d’un Tour de France, mais en adoptant cette attitude il s’est attiré la sympathie de tous.