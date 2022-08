Vuelta : "Pas de choses folles et bien rester calme", voilà comment Remco Evenepoel préface la première semaine en Espagne

On préface la première semaine espagnole de la Vuelta avec Remco Evenepoel. Pas de folie et pas de perte de temps, voilà la philosophie du coureur Quick Step-Alpha Vinyl.

Après trois jours de course et un grand départ aux Pays-Bas, la caravane de la Vuelta a posé ses roues en Espagne. Les 4ème et 5ème étapes se dérouleront sur les routes vallonnées du Pays basque et ensuite ce sera les Asturies, avec les premières vraies difficultés. Comme la plupart des candidats à un bon classement général, Remco Evenepoel débarque en Espagne assez soulagé, il a pu éviter les premiers pièges. "À mon arrivée ici en Espagne, je me sens tranquille, rien de spécial. Ce n’est que la 4ème étape donc il est inutile de commencer avec du stress ou de la pression", explique Remco Evenepoel à notre micro au départ de la 4ème étape.

"Il ne faut pas faire des choses folles, on va bien rester calme", poursuit le coureur Quick Step-Alpha Vinyl. "L’idée est d’encore survivre et de passer l’étape sans problème, c’est ça qui est important pour les prochains jours. Le parcours de cette première semaine en Espagne est dur, pas facile du tout. On doit surtout regarder aux étapes en fin de semaine, je crois que là, ce sera plus décisif. Jeudi, samedi et dimanche seront les jours où il y a beaucoup à jouer. Le plus important dans cette semaine sera de ne pas perdre de temps et d’en sortir sans problème, c’est ça l’idéal".

"Les pentes sont dures dans cette région de l’Espagne mais c’est le cas pour tout le monde et je m’y suis préparé. Les arrivées au sommet seront les premiers combats pour les coureurs du général, mais on ne sait jamais comment les courses vont se dérouler".