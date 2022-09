Vuelta : Molano gagne la dernière étape, Evenepoel met fin à 44 ans d’attente et remporte le classement général !

La dernière étape de la Vuelta s’est jouée au sprint dans les rues de Madrid. Juan Sebastian Molano s’est montré le plus rapide dans cet exercice. Il a devancé Mads Pedersen et Pascal Ackermann. Remco Evenepoel a évité les derniers pièges et s’adjuge le classement général, 44 ans après Johan De Muynck, dernier vainqueur belge d’un Grand Tour.

Après trois semaines intenses dans la course au maillot rouge, les coureurs de la Vuelta ont pris le temps pour profiter des routes espagnoles une dernière fois lors de cette dernière étape. Avec 97km entre Las Rozas et Madrid avec un circuit de 5,8 km dans les rues de Madrid que les coureurs arpenteront à dix reprises.

Les 50 premiers kilomètres sont roulés sur un rythme plus que tranquille par le peloton avec notamment l’équipe Quick-Step Alpha Vinyl qui profite avec une petite flute de champagne à l’arrière du peloton. Rohan Dennis en profite pour passer quelques kilomètres en tête avant d’être repris par le peloton.

Pour le premier passage sur la ligne, Alejandro Valverde prend les devants sur le peloton qui le laisse profiter d’un bain de foule du public espagnol qui l’acclame.

Au sprint intermédiaire, Enric Mas passe en premier sur la ligne. Luke Plapp et Julius Johansen poursuivent leur effort et prennent une vingtaine de secondes d’avance sur le peloton. Les deux hommes réalisent un bel effort mais sont repris à 1km de la ligne.

La victoire va se jouer au sprint et à ce petit jeu-là, c’est Juan Sebastian Molano qui se montre le plus fort. Le sprinteur de chez UAE devance le maillot vert Mads Pedersen et son équipier Pascal Ackermann.