Vuelta : Merlier, Evenepoel… Quelles sont les chances belges de victoires d’étapes ?

Et si finalement le plus grand adversaire du sprinteur d’Alpecin-Deceuninck n’était pas son corps lui-même ? L’année passée, Merlier avait découvert ses premiers grands tours avec le Giro et le Tour de France. En Italie, il avait jeté l’éponge lors de la journée de repos consécutive à la 10ème étape. En cause, des maux d’estomac et de la fatigue, lui qui n’avait "jamais disputé dix jours de course de suite". Quelques semaines plus tard, rebelote sur les routes du Tour de France. Dans la neuvième étape arrivant à Tignes, Merlier se sent "vide" et ne parvient pas à suivre le rythme du gruppetto. Le Belge décide d’abandonner avant même de franchir la ligne d’arrivée. Bref, une troisième semaine sur un grand tour, il ne connait pas.

Pour cette Vuelta, espérons que notre compatriote arrive mieux préparé pour trois semaines de course car avec seulement cinq opportunités dont deux en troisième semaine, pour jouer la gagne, encore faudra-t-il être présent.