Vuelta : mais qui est ce Victor Langellotti, premier coureur monégasque à briller dans un grand tour ?

Il ne devait pas être présent sur la Vuelta et finalement, il marque doublement l’histoire. Découverte de Victor Langellotti, le premier coureur monégasque à participer et… briller sur un grand tour !

Au départ de la Vuelta, à Utrecht, il avait déjà marqué l’histoire en devenant le premier coureur monégasque à participer à un grand tour. Quelques jours plus tard, Victor Langellotti continue d’écrire l’histoire puisqu’il est devenu le premier cycliste de ce micro-État à porter un maillot distinctif. Grâce à son échappée dans la 5ème étape, Langellotti a provisoirement pris la tête du classement du meilleur grimpeur.

Comme une prémonition, hier matin, au départ de cette 5ème étape, nous étions allés voir le coureur de l’équipe Burgos-BH pour lui tirer le portrait. Quelques heures plus tard, il s’échappait, se classait 7ème de l’étape et enfilait le maillot de meilleur grimpeur du Tour d’Espagne.

Victor Langellotti est né à Monaco il y a 27 ans. Après s’être essayé au football et à l’athlétisme, c’est finalement sur le vélo qu’il trouve son bonheur. Son papa, Umberto, est le président de la fédération monégasque de cyclisme. Après quelques résultats remarqués chez les jeunes, Victor signe son premier contrat professionnel en 2018, au sein de l’équipe espagnole Burgos-BH. Il devient le troisième coureur monégasque pro de l’histoire.

Cette Vuelta, il s’apprêtait à la suivre de chez lui, sur son rocher et devant la télévision. Mais à quelques heures du départ, son employeur l’appel : urgence, un cas de covid dans l’équipe, tu es le remplaçant ! Victor saute dans un avion et se lance dans l’aventure. Il est en confiance puisque quelques jours plus tôt, début août, il a remporté sa première course, une étape du Tour du Portugal. Jusqu’ici, jamais un Monégasque n’avait gagné sur le circuit professionnel.

Victor Langellotti est fier et vit un rêve. Sa Vuelta est déjà réussie, il espère maintenant arriver à Madrid, histoire de marquer une nouvelle fois l’histoire en devenant le premier Monégasque à terminer un grand tour.