Vuelta : "Les gens ne se rendent pas compte comment et combien Remco Evenepoel a travaillé", confie Patrick Lefevere

À quelques jours, quelques heures, de l’arrivée de la Vuelta à Madrid, nous avons rencontré Patrick Lefevere avant son passage dans l’émission de la VRT 'Vive le Vélo'. Le manager de la formation Quick-Step Alpha Vinyl et donc patron de Remco Evenepoel se dit impressionné. "Oui, il m’impressionne ! Je serais un menteur si je disais le contraire. Et pourtant, croyez-moi, je suis un grand 'believer' (trad : un croyant). On avait démarré cette Vuelta avec de bons espoirs. Il nous a surpris dans la première semaine où il a même lâché les autres favoris dans des pentes raides. Son chrono était super et il se retrouve dans le maillot rouge. Tout ça avec aussi une part de malchance : le covid de Pieter Serry et la chute de Julian Alaphilippe. On défend donc ce maillot de leader avec seulement cinq coureurs, c’est extraordinaire. Malheureusement on a un peu peur car Louis Vervaeke est tombé jeudi et il est assez touché", explique Patrick.

À 416 kilomètres de l’arrivée finale à Madrid et du haut de sa grande expérience, Patrick Lefevere veut rester très prudent. "On a encore vu dans le début de l’étape de jeudi que tout peut arriver, le pauvre Jay Vine qui doit abandonner alors qu’il est meilleur grimpeur. Chaque virage, il y a quelque chose qui peut se passer. Et avec le covid, on ne sait jamais sur quelle tête va tomber le marteau".