Vuelta : Les étapes clés de la deuxième semaine

Une route étroite à l’asphalte rugueux, une spécialité du Tour d’Espagne. Voilà comment résumer l’ascension finale de cette 14e étape entre Montoro et Sierra de la Pandera. 160km sur des routes vallonnées avec trois ascensions au programme. Le Puerto de Siete Pilillas, 9.8km à 3.5% et situé à plus de 60km de l’arrivée, ne devrait pas poser trop de problèmes. Tout comme Los Villares, une montée de 10.1km à 5.5% qui emmènera les coureurs vers la montée finale.

La montée vers Sierra de la Pandera sera la plus dure de la journée et les favoris pourraient bien se bagarrer sur les routes étroites. 8.4km à 7.8% de moyenne avec trois passages au-dessus des 15%, dont la rampe finale située après une petite redescente, le terrain de jeu sera propice aux grimpeurs et une belle échappée pourrait bien se jouer la victoire, à moins que les favoris du général ne contrôlent la course avec l’envie de lever les bras.