Vuelta : Le spectre de la 'journée sans', le danger qui guette Evenepoel et les autres favoris

Troisième danger, et peut-être le plus important : la fameuse 'journée sans'. Tous les cyclistes professionnels ont déjà vécu ce scénario, quand soudain, les jambes vous lâchent et que vous êtes collé à la route. Nous avons évoqué le sujet avec quelques coureurs présents dans le peloton de cette Vuelta 2022. "J’ai connu ça déjà dans ce Tour d’Espagne, je peux donc en parler assez bien. On sent assez vite que ça ne va pas, dès le début de l’étape. Il faut alors immédiatement enclencher le mode survie", explique le Français Julien Bernard de chez Trek-Segafredo.

"Il n’y a pas spécialement d’alerte ou de signe avant-coureur. Certains jours, on ne se réveille pas super bien et pourtant on a des bonnes jambes. Et puis d’autres jours, on se lève avec de bonnes sensations et finalement, sur le vélo, ça ne va pas du tout ! C’est aléatoire et c’est ça le pire, car on ne le sent pas arriver. Quand la mauvaise journée nous tombe dessus, on n’est pas spécialement préparé pour ça. Pour un coureur lambda, qui ne joue pas le classement général, ce n’est pas trop un problème car les adversaires ne tiennent pas compte de nous. Mais si c’est un prétendant, on essaie de lui rendre la vie compliquée, donc pour ces gars-là il faut essayer d’être le plus discret possible et bluffer un peu".