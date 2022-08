Vuelta - La victoire fuit encore Tim Merlier : "J’ai dû éviter Coquard et j’ai eu un saut de chaîne"

Nouvelle chance de victoire qui s’envole pour Tim Merlier sur les routes de la Vuelta 2022. Après sa 3e place de samedi, le champion de Belgique a fini 6e de la troisième étape à Breda dimanche. Un résultat qui laisse des regrets au coureur d’Alpecin-Deceuninck qui a connu un problème mécanique dans la dernière ligne droite.

"L’équipe a vraiment bien travailler pour avoir ce sprint. A 350m de l’arrivée, Bryan Coquard était devant moi et je ne sais pas ce qu’il fait mais je dois manœuvrer pour l’éviter. J’ai voulu recommencer mon sprint mais j'ai eu un saut de chaîne. Après j’ai essayé de sprinter à nouveau, je suis parvenu à revenir un peu mais ce n’était que pour la 6e place. Dommage car j’étais bien placé et un merci à l’équipe pour le travail effectué"… C’est chiant", a réagi Tim Merlier au micro de Quentin Volvert après la course.

Merlier devra désormais attendre la 11e étape avant de bénéficier d’une autre occasion de s’illustrer. "On va essayer de s’accrocher sur les 6 prochaines étapes. Cela va être vraiment dur, d’autant plus que je n’aime pas trop ces températures. Après on se préparera pour les objectifs suivants."