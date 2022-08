Vuelta : La dernière d’Alejandro Valverde, le "Campeón por todo la vida"

En remportant quatre Liège-Bastogne-Liège et cinq Flèche Wallonne, le coureur espagnol a tissé un lien spécial avec la Belgique et les classiques wallonnes. Des succès qui ont forgé son surnom de 'El Imbatido'. "Pendant les Ardennaises, quand on allait à notre hôtel habituel à Herstal, c’était toujours une semaine intense pour nous car les ambitions étaient très grosses. Mais on voyait bien qu’en arrivant là-bas, Alejandro était chez lui et il avait vraiment à cœur de réussir car ces courses, il les aimait vraiment", confie Yvon Ledanois.

Malheureusement, on ne peut évoquer sa carrière sans aborder sa partie sombre. Des liens avec le docteur Fuentes dans l’Affaire Puerto et une suspension de deux ans. "Lui, il a toujours clamé son innocence et puis il s’est dit : ce n’est pas grave, je vais aller m’entraîner et je reviendrai plus fort. Pendant sa suspension, à l’entraînement, il mettait une raclée, entre guillemets, à des coéquipiers comme Luis Leon Sanchez ou Joaquin Rojas qui, eux, courraient. On voyait qu’il avait à cœur de revenir et quand il a pu le faire, il a tout de suite regagné des courses. Donc, chapeau et respect".