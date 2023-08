Remco Evenepoel était détendu au moment de répondre aux questions de Lancelot Meulewaeter avant de prendre le départ de la troisième étape et d’aborder les premiers reliefs montagneux. Si le champion de Belgique ne va sans doute pas lancer les hostilités, il s’attend à ce que certains favoris tentent quelque chose : "Je pense qu’ils ont beaucoup de raisons de le faire, mais en même temps, on est encore tôt dans la Vuelta. Ils annoncent encore de la pluie dans le final donc tout le monde va être un peu plus prudent que s’il fait sec. Mais je pense surtout qu’Ayuso va essayer de reprendre du temps. Il y a des gars qui vont essayer de faire quelque chose. Mas va peut-être aussi tenter quelque chose parce qu’il n’a que six secondes et il sait qu’il va perdre du temps sur le contre-la-montre individuel. C’est aux autres de faire des choses".

Pour Evenepoel, le plan de la journée est assez simple : "Arriver dans le même temps que les autres favoris. Juste suivre et voir ce que la situation donne. Un peu me concentrer sur le sprint final, mais je pense qu’il y aura une échappée pour prendre l’étape".

Après son énervement suite aux conditions catastrophiques du contre-la-montre de samedi, l’ancien champion du monde a cette fois été un peu irrité par un nouveau contrôle antidopage, mais il est apparu plus apaisé sur le sujet ce lundi : "C’est comme ça, c’est normal, mais j’ai juste perdu un peu de temps énervant parce que normalement tu vas directement au bus, tu te laves et c’est fini. Mais là, j’ai encore fait 20 minutes dehors dans le froid, sans me laver. C’est juste un peu énervant qu’après une étape aussi "calme", que c’était mon tour de faire le contrôle".

Il était également satisfait que les organisateurs aient finalement écouté les coureurs et ont pris la décision de geler les temps à 9km de l’arrivée : "Je pense que c’était bien et qu’on l’avait mérité après l’étape de samedi".

Evenepoel était également totalement satisfait de la façon dont la 2e étape s’est déroulée pour les Soudal – Quick Step : "Je pense que c’était surtout parce qu’un membre de leur équipe était tombé (Roglic). Puis on les comprend, les ronds-points étaient très glissants. Pour nous, l’étape s’est bien passée. On avait dit à Bagioli de tenter sa chance et personne n’est tombé donc c’est une bonne étape pour nous".