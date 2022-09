Vuelta : L’hommage du peloton aux vétérans Valverde et Nibali qui vivent leur dernier Grand Tour

Si cette Vuelta 2022 est une ode à la jeunesse avec la victoire de Remco Evenepoel, 22 ans, et la troisième place de Juan Ayuso, 19 ans, ce tour d’Espagne était également le dernier de deux coureurs qui ont marqué leur époque et qui après de longues années au sommet du cyclisme professionnel vont tirer leur révérence à la fin de la saison.

Alejandro Valverde, 42 ans, et Vincenzo Nibali, 37 ans, sont montés ce dimanche pour la dernière fois sur leur vélo pour participer à une étape d’un Grand Tour et ont pour l’occasion été mis à l’honneur. Placés en tête du peloton, les deux vétérans ont roulé les premiers hectomètres ensemble, bras dessus, bras dessous, pour une petite séance photo et un hommage du peloton qui leur a réservé une belle haie d'honneur.

Les deux champions auront tiré leur corps jusqu’au bout de leur capacité et vont pendre le vélo au clou à la fin de la saison à un âge plus que respectable. Avec 79 ans à eux deux (37 ans pour Nibali et 42 pour Valverde), leur âge cumulé dépasse largement celui des trois coureurs qui vont monter sur le podium final. Avec 22 ans pour Evenepoel, 27 pour Mas et 19 pour Ayuso, le podium de cette Vuelta affiche un âge cumulé de 68 ans.

Nibali, vainqueur de la Vuelta 2010, et Valverde, trois fois deuxième (2006, 2012 et 2019) terminent leur dernière Vuelta à la 45e place pour l’Italien et à la 13e place pour l’Espagnol.