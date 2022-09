Vuelta : Juan Ayuso, positif au coronavirus, sera néanmoins au départ de la 13e étape

Malgré un test positif au coronavirus, vendredi matin, le grand espoir espagnol Juan Ayuso prendra le départ de la 13e étape du Tour d’Espagne, vendredi entre Ronda et Montilla (168,4 km), a annoncé sa formation UAE Team Emirates.

"Il est asymptomatique et l’analyse de son test PCR a montré qu’il avait un très faible risque d’infectiosité, similaire à des cas comme ceux que nous avons vus au Tour de France cette année (Bob Jungels, NDLR). Nous avons pris cette décision en consultation avec les représentants médicaux de l’organisation de la course et de l’UCI. Nous sommes au courant du tableau clinique de Juan et nous suivons de près sa situation", a encore précisé UAE Team Emirates.

Pas moins de 36 coureurs positifs au Covid-19, dont des candidats au podium Simon Yates et Pavel Sivakov, ont dû abandonner jusqu’à présent cette 77e Vuelta.

Ayuso est à 19 ans le plus jeune coureur de ce Tour d’Espagne. Il occupe la 5e place du général à 4 : 53 de Remco Evenepoel.