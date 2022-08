Vuelta : Ineos Grenadiers avec Carapaz comme leader, la der pour Alejandro Valverde avec Movistar

L’équipe Ineos Grenadiers a annoncé lundi les noms des coureurs sélectionnés pour le Tour d’Espagne de cyclisme qui débutera vendredi.

L’équipe britannique aura pour leader l’Equatorien Richard Carapaz, vainqueur du Tour d’Italie 2019, 2e de la Vuelta 2020 et 3e du Tour de France 2021. Il sera épaulé par les Britanniques Tao Geoghegan Hart, vainqueur de la Vuelta 2020, Ben Turner et Ethan Hayter, du Français Pavel Sivakov, 9e du Giro 2019, de l’Espagnol Carlos Rodríguez, de l’Australien Luke Plapp et du Néerlandais Dylan van Baarle.