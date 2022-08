Vuelta : impliqué dans une chute avec un coéquipier de la Lotto Soudal , Cras est contraint d'abandonner

Interrogé au micro de Giovanni Zidda, le directeur sportif de la Lotto Soudal, Kurt Van de Wouwer était forcément déçu. "Cras est ici pour le classement général. Il a fini vingtième l'année passée et on espérait faire mieux en 2022 mais c'est malheureusement fini pour lui".

Comment expliquer cette chute entre deux coureurs de la même équipe ? "Ils étaient bien devant, à la vingtième position. Malecki a touché quelque chose et ils ont tous les deux chuté".

Sur Twitter, l'équipe de Van de Wouwer a communiqué sur l'état de son coureur. "Steff Cras s'est cassé le coude et le scaphoïde droit ainsi que l'auriculaire gauche. L'équipe est triste de le voir quitter la course et lui souhaite un prompt rétablissement".