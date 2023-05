Vuelta féminine : suivez la sixième étape, 106,1 kilomètres au menu (Direct vidéo 14H0O)

Demi Vollering a remporté vendredi la 5e étape du Tour d'Espagne féminin (WorldTour) après 129,5 km entre La Cabrera et le Mirador de Penas Llanas. La Néerlandaise de SD Worx s'est imposée devant sa compatriote et championne du monde Annemiek van Vleuten (Movistar) et l'Allemande Ricarda Bauernfeind (Canyon//SRAM Racing). Vollering détrônant une autre Néerlandaise, Marianne Vos (Jumbo-Visma), en tête du général.

Ce samedi, la 6e étape se disputera sur 106,1 km entre Castro-Urdiales et Laredo, avec deux cols de deuxième catégorie en chemin. Connue jusqu'ici comme Challenge by La Vuelta, l'épreuve se dispute pour la première fois sur toute une semaine de course et porte désormais le nom de Vuelta Femenina. Elle se terminera dimanche aux Lacs de Covadonga.