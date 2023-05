Vuelta féminine : suivez la 4e étape, une explication entre les favorites ? (Direct vidéo 15H30)

Marianne Vos a remporté mercredi la troisième étape du Tour d'Espagne féminin (WorldTour), courue sur 157,8 kilomètres entre Elche de la Sierra et La Roda mercredi. La Néerlandaise de l'équipe Jumbo-Visma, déjà porteuse du maillot rouge, a devancé sa rivale et compatriote Charlotte Kool (DSM) et l'Américaine Chloe Dygert (Canyon//SRAM Racing) au sprint.

Ce jeudi, la quatrième étape reliera Cuenca à Guadalajara sur 158 kilomètres. La deuxième moitié de l'étape, accidentée avec une ascension répertoriée à 12 kilomètres du terme, pourrait permettre aux favorites une première explication. L'arrivée est prévue dimanche à Lagos de Covadonga, au terme de la septième étape.