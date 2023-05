Vuelta féminine : Realini s’impose dans un sprint à deux face à van Vleuten

Ce samedi, la 6e étape se disputait sur 106,1 km entre Castro-Urdiales et Laredo, avec deux cols de deuxième catégorie en chemin. La victoire est revenue à Realini pour un cheveu devant Van Vleuten qui prend la tête du classement général. Demi Vollering, lâchée à moins de 50 km de l’arrivée perd son maillot rouge.

Quel beau numéro du duo Annemiek van Vleuten (Movistar) et Gaia Realini (Trek Segafredo) dans cette 6e et avant-dernière étape de la Vuelta féminine. L’Italienne s’est imposée pour quelques centimètres face à la championne du monde.

Après la scission à plus de 70 kilomètres du terme, la championne du monde Van Vleuten s'est échappée avec Gaia Realini, et les deux concurrentes ont collaboré pour creuser un écart substantiel, de plus d'une minute, sur leurs adversaires.

Lâché à moins de 50km de l’arrivée, Vollering (Team SD Worx), porteuse du rouge, perd un peu plus d’une minute (1’04) et lâche son maillot au profit de van Vleuten qui possède maintenant 1’11 d’avance sur Vollering avant la dernière étape.

Ce dimanche, le peloton reliera Pola de Siero et Lagos de Covadonga. Il faudra gravir deux cols dont celui de l’arrivée, col de hors catégorie long de 12,5 km à 6,9% de moyenne.

Connue jusqu’ici comme Challenge by La Vuelta, l’épreuve se dispute pour la première fois sur toute une semaine de course et porte désormais le nom de Vuelta Femenina. Elle se terminera dimanche aux Lacs de Covadonga.