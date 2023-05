Vuelta féminine : nouvelle victoire pour Marianne Vos qui conforte son maillot rouge

Après le contre-la-montre par équipes et deux sprints, le peloton de la Vuelta avait rendez-vous avec la quatrième étape ce jeudi et un profil bien plus accidenté. Le sommet de la dernière ascension (4 km à 4,7%) était à douze kilomètres de l’arrivée.

Maillot rouge au départ de la course, Marianne Vos (Jumbo-Visma) comptait treize secondes d’avance sur celle qui la suivait au classement Chloe Dygert (Canyon/SRAM). Malgré cela, la Néerlandaise ne se satisfaisait pas de cela et a fait un petit effort à 20 kilomètres du but pour récupérer la troisième place d’un sprint intermédiaire et les deux secondes qui allaient avec.

Dans la descente, plusieurs coureuses ont tenté leur chance, sans succès. Finalement, le peloton s’est expliqué au sprint et Marianne Vos a surclassé ses concurrentes pour décrocher son deuxième succès de suite sur cette Vuelta.