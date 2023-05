Vuelta féminine : l’étape pour Demi Vollering, van Vleuten résiste et remporte le classement final pour neuf secondes

Ce dimanche, c’était la dernière étape de la Vuelta féminine. Longue de 93 km, elle proposait deux ascensions avec une arrivée au sommet difficile de Lagos de Covadonga. Si Demi Vollering a tout essayé, elle échoue pour quelques secondes à remporter le classement final. Elle doit se contenter de la victoire d’étape et de la 2e place finale.

C’était une étape piège pour Annemiek van Vleuten avec une arrivée au sommet. Et il a fallu attendre un peu avant de voir les choses bouger. Alors qu’il ne reste que le dernier gros col à gravir, le groupe maillot rouge accuse un peu plus d’une minute sur les deux échappées qui sont parties après la première difficulté de la journée que sont Kasia Niewiadoma (Canyon/SRAM Racing) et Marlen Reusser (Team SD Worx).

Mais tout rentre dans l’ordre avant le dernier col long de 12,5 kilomètres d’ascension et avec une pente à 6,9% de moyenne. Liane Liepert (Movistar) se met devant afin d’aider van Vleuten avant de s’écarter à 11 km de l’arrivée.

La première accélération a lieu à 10 km de l’arrivée via Demi Vollering (Team SD Worx). Elles ne sont plus que huit dans le groupe de tête. Vollering remet une seconde attaque et casse ce groupe de huit. Van Vleuten résiste pour le moment. À 5,8 km Realini (Trek-Segafredo) fait craquer van Vleuten qui revient rapidement. La porteuse du maillot rouge craque finalement à 5 km de l’arrivée. Realini et Vollering s’en vont à deux pour la victoire d’étape et tenter pour Vollering de renverser la situation au classement général.

Si Demi Vollering s’impose finalement devant Realini, van Vleuten résiste et remporte cette première Vuelta pour quelques secondes et remporte son 6e tour consécutif. À 40 ans, la championne de l'équipe Movistar complète un palmarès d'exception avant de prendre sa retraite en fin de saison.

Connue jusqu’ici comme Challenge by La Vuelta, l’épreuve se dispute pour la première fois sur toute une semaine de course et porte désormais le nom de Vuelta Femenina.