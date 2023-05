Vuelta féminine : Charlotte Kool remporte la 2e étape au sprint, Marianne Vos en rouge

Après le chrono par équipes lors de la première étape de la Vuelta féminine, le peloton avait rendez-vous avec la première étape en ligne. Longue de 106 kilomètres entre Orihuela et Pila de La Horadada, la victoire s’est jouée au sprint.

Sous le soleil, c’est Charlotte Kool (DSM) qui s’est montrée la plus rapide. La Néerlandaise, 23 ans, signe la 7e victoire de sa carrière, la première cette saison. Elle s’impose devant Marianne Vos (Jumbo-Visma) et l’Américaine Chloe Dygert (Canyon//SRAM). Vos qui pourra se consoler avec le maillot rouge. Elle compte une seconde d’avance Dygert et deux secondes sur sa compatriote Femke Markus (SD Worx).

Ce mercredi, le peloton aura une étape plus longue, de 158 kilomètres entre Elche de la Sierra. Une étape qui devrait à nouveau se conclure au sprint car elle ne présente pas vraiment de difficulté. Attention toutefois aux vents forts qui sévissent dans la région.

L’arrivée est prévue dimanche à Lagos de Covadonga au terme de la 7e étape. C’est la première fois que la Vuelta pour les dames se dispute sur une semaine. Elle a d’abord débuté sous la forme d’une course d’un jour, puis 3 puis 4 et puis 5 l’an dernier. Van Vleuten a remporté les deux dernières éditions. Jolien D’Hoore a gagné les éditions d’un jour de 2016 et 2017.